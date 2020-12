Sostegno allo sport, a Gallarate arrivano i contributi per le società sportive

La giunta comunale di Gallarate ha approvato, nell’ambito del pacchetto di misure di sostegno in questa fase, anche i contributi per lo sport.

Il piano prevede 1500 euro di contributi ad SSD e ASD che svolgono attività di interesse nazionale dl CONI o del Comitato Italiano Paralimpico e/o delle rispettive federazioni e che hanno continuato le attività di preparazione per gare nazionali e internazionali. 500 euro sono invece destinati alle altre SSD e ASD che non rientrano nella precedente categoria.

Sono ammissibili le spese in quest’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) per sanificazione di impianti o sede legale e per Dpi, con copertura è del 100%, fino alla cifra massima concessa. Sono ammissibili anche le spese per manutenzione ordinaria per la riapertura in sicurezza e i compensi per personale e istruttori, con copertura del 50%.

La graduatoria per l’ammissione sarà stilata, come da bando pubblicato sul sito del Comune, attribuendo dei punteggi in base ad atleti totali, atleti Under16, bilancio societario e ambito di svolgimento delle attività delle rispettive società.

Le domande vanno presentate dal 15/12/2020 al 15/01/2021, scaricando il modulo dal sito del Comune e allegando la documentazione necessaria.