“Speriamo che la pandemia finisca presto”, le letterine di natale dei bambini sestesi

“Speriamo che la pandemia finisca presto”. È questo il principale desiderio, oltre naturalmente a giocattoli e regali, espresso nelle quasi quattrocento letterine scritte dai bambini sestesi e indirizzate a Babbo Natale grazie alla speciale casetta di Sesto Calende.

Collocata in Piazza Mazzini, la casetta fa ormai parte delle tradizioni sestesi consolidate, un appuntamento che conferma anche quest’anno il bisogno di dolcezza che il Natale sa donare con la sua atmosfera magica. Per questo motivo, questo dicembre la Pro Sesto, insieme al Gruppo Commercianti e Artigiani e all’amministrazione comunale, ha riproposto l’iniziativa della casetta nella recente zona pedonale a pochi metri dal Municipio, coinvolgendo per l’allestimento gli studenti dell’Istituto Agrario Cavallini di Lesa.

Nonostante un brutto episodio di vandalismo, sventato appena in tempo da un intervento dei carabinieri sestesi, quest’anno Babbo Natale è riuscito a rispondere a centoquattordici letterine anche grazie al supporto ricevuto da parte dei negozi della Piazza La Galleria dei Cristalli, Luly’s e Nikita.

Nelle letterine e nei bellissimi disegni i bambini non solo hanno elencato le loro richieste per i regali, ma hanno raccontato anche le loro giornate trascorse in casa, quelle “a distanza” a scuola, la lontananza dai nonni e la preoccupazione per il coronavirus. Con un pizzico di magia i bambini hanno soprattutto espresso il desiderio più importante: “Speriamo che la pandemia finisca presto con il cattivo Covid-19 sconfitto, e che tutti possano stare bene”.