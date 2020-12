Spese carburante: gli italiani puntano al risparmio con i buoni benzina

I mezzi privati nel nostro paese sono ancora quelli più largamente impiegati, sia per gli spostamenti del quotidiano sia per motivi professionali.

La copertura offerta dai mezzi pubblici, infatti, non è uniforme su tutto il territorio nazionale e in molte aree ricorrere al proprio veicolo per recarsi sul posto di lavoro è l’unica via percorribile.

Per questa ragione, la benzina rappresenta una voce di spesa abbastanza rilevante nell’economia familiare, soprattutto tenendo conto del fatto che è protagonista di un mercato in cui i prezzi sono soggetti a oscillazioni costanti, anche piuttosto importanti.

Questo scenario permette di comprendere il fenomeno che, negli ultimi tempi, sta spingendo un numero sempre maggiore di persone a capire come trovare i buoni per il pieno di benzina che permettano di risparmiare il più possibile ogni qual volta si faccia rifornimento.

Benzina: quanto si spende oggi in Italia?

L’andamento del prezzo della benzina è da decenni al centro del dibattito pubblico nel nostro paese.

Chiunque volesse indagare mese per mese la quotazione di benzina, gasolio, metano e simili può fare riferimento ai diversi portali ufficiali dedicati alla materia, come per esempio l’apposita sezione del sito del Ministero dello Sviluppo Economico, dove i prezzi medi di carburanti e combustibili vari vengono costantemente aggiornati.

Detto questo, gli addetti ai lavori concordano nell’individuare due pieni al mese come la spesa media affrontata dalle famiglie all’interno del nostro paese: per tradurre il dato in cifre, è sufficiente fare riferimento all’attuale prezzo medio della benzina per litro, pari a 1,5 euro, e alla capacità media di un serbatoio, pari a 50 litri.

Due pieni si traducono, quindi in almeno, 150 euro di carburante al mese: una stima che proietta la spesa annuale dei cittadini per questa voce sui 1.800 euro.

Come risparmiare sulla benzina

Guardando dati e proiezioni, non sorprende che gli italiani siano ogni giorno più interessati a trovare soluzioni che li aiutino a risparmiare sul carburante.

Al giorno d’oggi, esistono tante opportunità, grazie alla disponibilità da parte di catene o singoli distributori di affiliarsi con realtà che permettono agli utenti di acquistare online diverse tipologie di buoni carburante.

Si tratta di tessere che possono essere acquistate previa registrazione presso portali specializzati, come per esempio Bestshopping.com, e che permettono di beneficiare del cashback istantaneo, al momento del pieno effettuato: attualmente, per esempio, si va dall’1,22% di Q8 TicketFuel all’1,35% dei buoni Ip e Tamoil.

Il funzionamento di questi buoni è davvero semplicissimo: una volta acquistati, sarà sufficiente utilizzarli presso i vari punti vendita del distributore convenzionato in questione per potere usufruire del rimborso sul proprio profilo utente.

Una formula d’acquisto particolarmente vantaggiosa, visto che questo tipo di rimborso è valido tanto sui distributori della rete stradale, quanto su quelli presenti lungo la rete autostradale italiana.

Cashback di stato: quali opportunità per la benzina?

Parlando di buoni sconto relativi al carburante, è infine opportuno ricordare che questo tipo di spese rientra anche nel cosiddetto cashback di Stato: un’iniziativa presentata durante il mese di dicembre 2020, che dovrebbe caratterizzare tutto il 2021.

Ad oggi la benzina, il diesel e simili sono considerati validi per il cashback del 10%: per usufruirne è sufficiente effettuare un rifornimento e pagarlo con la propria carta di credito/debito, dopo avere registrato il proprio sistema di pagamento all’interno della app IO.