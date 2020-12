I tamponi drive-through arrivano anche a Cavaria con Premezzo

Da venerdì 11 dicembre anche a Cavaria con Premezzo si potrà effettuare il test antigenico rapido Covid-19 (il cosiddetto “tampone rapido”) nella modalità del “drive through”, ovvero senza scendere dalla propria auto, ovviamente su prenotazione presso il proprio medico.

Il tutto nasce da un progetto di ATS Insubria al quale hanno aderito tre medici di medicina generale con lo studio sul territorio di Cavaria con Premezzo (le dott.sse Consolaro, Calcagno e Moretti) e dalla collaborazione coi medici dell’amministrazione Comunale guidata dal sindaco Franco Zeni.

Una collaborazione, tra Comune e medici, nata già in occasione della campagna vaccinale, tenutasi nella Sala Civica comunale di Via Rocchetti.

Lo spazio messo a disposizione per il “drive through” sarà invece quello di Piazza Pertini (zona ex mercato), proprio di fronte al municipio del paese, e, come per la campagna vaccinale, si avrà la preziosa collaborazione della Protezione Civile di Cavaria con Premezzo, oltre che della Pro Loco del paese (che ha messo a disposizione volontari e tendoni).

Un sodalizio, quello tra il Comune ed i medici, che sta vedendo il nascere di una rete sul territorio che possa essere una risposta efficace e pronta ai bisogni dei pazienti e della cittadinanza tutta.