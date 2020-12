Terremoto in provincia di Verona, scossa avvertita anche nel Varesotto

Per la seconda volta in un giorno la terra ha tremato, con scosse che si sono fatte sentire anche sul nostro territorio. Dopo il sisma avvenuto in Croazia nella tarda mattinata (6,4 gradi di magnitudo), è stata la volta di un terremoto con epicentro nel Veronese, tra i comuni di Isola della Scala e Salizzole, a una profondità stimata di 9,4 chilometri.

In questo caso la magnitudo rilevata è stata di 4,4, un valore che corrisponde – scrive Meteo.it – a un terremoto “leggero” nel quale ci sono evidenti oscillazioni per gli oggetti interni ma rari danni strutturali agli edifici. Non si segnalano, per fortuna, danni a cose e persone né particolari richieste di soccorso. Tre le scosse avvertite dalla popolazione nel giro di poco più di un’ora.

I Vigili del Fuoco spiegano che sono “giunte alle sale operative dei Vigili del Fuoco richieste di informazioni” ma che “al momento non sono segnalati danni né richieste di soccorso”.

Le vibrazioni – la scossa principale è avvenuta alle 15,36 – sono state avvertite anche nella nostra provincia: alcune segnalazioni sono giunte alla nostra redazione un po’ da tutto il territorio. Le prime da Gallarate e dintorni poi anche dal Saronnese, dall’Altomilanese, da Varese e da Verbania.

Una scossa che è stata rilevata anche dalla strumentazione del Centro Geofisico Prealpino. Le immagini del sismografo posto sul Campo dei Fiori mostrano infatti la scossa veneta (in colore verde) che -si vede chiaramente- è stata di un’intensità decisamente inferiore a quella croata di stamattina.

ARTICOLO AGGIORNATO ALLE ORE 16,39.