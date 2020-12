THE G.O.O.D. 2020 – Una panoramica globale sulla sordità in Europa

“THE G.O.O.D. 2020 – A GLOBAL OVERVIEW ON DEAFNESS – The past and the next 10 years: “treatment and outcomes of deafness in Italy and Europe”. Tre webinar per fare il punto sul passato e i prossimi 10 anni: “Cura ed esiti della sordità in Italia e in Europa”.

Il responsabile scientifico dell’evento è la dott.ssa Eliana Cristofari, responsabile dell’Audiovestibologia dell’Asst Settelaghi, Varese. L’obiettivo è di realizzare una fotografia della situazione regionale, nazionale ed europea della gestione della sordità.

QUI LA PRESENTAZIONE E IL MODULO PER ISCRIVERSI

L’evento è dedicato a tutte le figure che ruotano intorno a questo mondo (Medici, Audiometristi, Audioprotesisti, Logopedisti, Educatori, Associazioni di Utenti, Cooperative del settore educativo, Aziende di tecnologia audioprotesica e farmaceutiche, Funzionari e Amministratori, Politici regionali e nazionali).

Vi parteciperanno i maggiori esperti nazionali ed internazionali. L’Evento verrà sviluppato con tre WEBINAR in data 11 e 12 dicembre: il giorno 11 (13:30- 17:30) è dedicato alle giovani promesse dell’audiologia italiana; 12 dicembre ore 07:30 – 19:30 sessione principale: La sordità: stato dell’arte e prospettive future, con sessioni dedicate alla sordità nei bambini, adulti, anziani, chirurgia e prospettive future. Sempre il giorno 12, la sessione parallela (09:30 – 13:30) sarà dedicata a sordità e inclusione: dall’educazione al futuro audioprotesico. In questa sessione si tratterà del rapporto sordità-settore educativo.

Questa parte del corso è accreditata al MIUR per gli insegnanti.

A partire dal 18 gennaio 2021 seguiranno FAD accreditate ECM.