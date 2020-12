Tir incastrato su viale Borri, paralizzato per un’ora il traffico a Bizzozero di Varese

Un tir bloccato di traverso su viale Borri ha paralizzato per un’ora il traffico in uscita e in entrata da Varese a Bizzozero. Un problema durato dalle 9.35 di mercoledì 16 dicembre alle 10.30 quando il grosso mezzo è riuscito a ripartire.

Tutto è cominciato quando il grosso mezzo proveniente di via Piana di Luco ha tentato la manovra di immissione su viale Borri in direzione del Ponte di Vedano rimanendo incastrato a metà della carreggiata.

Sul posto hanno operato i vigili urbani ma si sono registrate pesantissime ripercussioni sul traffico soprattutto in uscita da Varese.

«Siamo alle solite – lamentano i commercianti della zona -. I camionisti più accorti per lo meno si immettono su viale Borri e utilizzano la rotondo nei pressi della Bticino per svoltare nella direzione opposta ma troppo spesso capita che ci siano camionisti che non usano questa attenzione e puntualmente rimangono incastrati paralizzando il traffico su un’arteria importantissima della città».

La speranza di chi vive nella zona è che gli interventi su via Selene, nel comparto nei pressi della nuova Esselunga ormai in dirittura di arrivo, possano risolvere una questione annosa che provoca disagi quotidianamente.