Travolge l’auto parcheggiata e fugge. Si cercano testimoni

Buongiorno,

venerdì mattina (18 dicembre) i miei genitori sono usciti e, una volta giunti all’auto parcheggiata in via Virgilio a Varese (all’altezza del Ristorante C’era una Volta), l’hanno trovata sfondata nella parte posteriore.

Alcune persone, tra cui una coppia di ragazzi che abitano lì vicino, sono scesi e hanno riferito loro che la sera prima (quindi mercoledì 16/12) alle 22.31 hanno sentito un botto tremendo e hanno visto un auto scappare via velocemente. Naturalmente non essendoci stata targa, né feriti, sia la Polizia Locale sia i Carabinieri non hanno potuto fare nulla. Inoltre non ci sono telecamere in zona e l’unica testimonianza è, appunto, quella che ho riportato. Risultato: 2000 e passa euro di danni. Un bel regalo di Natale.

L’altra auto è sicuramente danneggiata sul lato destro posteriore perché a terra c’erano pezzi di freccia e fanale della retromarcia e scendeva sicuramente da zone come Sacro Monte, Bregazzana o Brinzio; magari qualcuno di quelle zone se vede un’auto danneggiata in quel modo può aiutarci segnalandocela.

E’ un anno già brutto di suo, con altri 2000€ sul groppone lo è ancora di più.

Stefano

