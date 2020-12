Treni Italia-Svizzera, Alfieri (Pd): “Al lavoro per evitare l’interruzione del servizio ferroviario per i frontalieri”

«Svizzera e Italia collaborino nelle misure anti covid. In queste ore già al lavoro per evitare che venga interrotto il servizio ferroviario per i frontalieri».

Lo ha detto oggi il senatore varesino del Partito democratico Alessandro Alfieri, commentando l’annuncio dato delle Ferrovie svizzere della sospensione dei collegamenti tra Italia Confederazione elvetica.

«Da sempre sono un sostenitore di un’armonizzazione delle misure di contrasto al contagio da Covid-19 tra Italia e Svizzera – aggiunge Alfieri – perché solo in questo modo si può davvero fermare il virus ed evitare decisioni unilaterali come quelle annunciate dalle Ferrovie Federali elvetiche. In queste ore siamo al lavoro con tutte le autorità coinvolte per chiedere di collaborare con l’Italia nei controlli disposti con l’ultimo Dpcm, per evitare così comportamenti difformi lungo i confini, e per evitare che venga interrotto il servizio ferroviario per i lavoratori frontalieri».