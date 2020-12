“Tutti ammassati a Malpensa per mostrare l’autocertificazione”

«Arrivati questa mattina a Malpensa, questa è la situazione che ci siamo trovati ad affrontare: una coda interminabile che si è formata in attesa di mostrare l’autocertificazione al controllo dei documenti. Tutti ammassati in un corridoio».

A raccontare quanto accaduto sabato 19 dicembre è un giovane, Alessandro, che ha filmato e ripreso la gente in fila alle 10 e 30 al Terminali 1 di Malpensa, area “Arrivi”.

«Io provenivo da Parigi – spiega Alessandro – e mi sono trovato insieme a tantissime altre persone in coda per il controllo dell’ autocertificazione, controllo obbligatorio per chi rientra in Italia dall’estero. Molti i voli atterrati da varie parti d’Europa e solo sei o sette poliziotti a controllare certificazione e documento identità».

Non sappiamo ovviamente se si sia trattato di un singolo caso o se la circostanza si sia ripetuta in altre occasioni nel corso della giornata. Certo la condizione segnalata dal lettore mette in luce una criticità che, anche se occasionale, andrebbe accuratamente evitata.