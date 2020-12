“Tutti insieme sotto le stelle” ad addobbare la casetta di Natale

“Tutti insieme sotto le stelle”. Il coronavirus ha bloccato quella che a Taino, così come in tanti altri comuni del territorio, è una tra i momenti più sentite dalla comunità, ovvero i mercatini di Natale, solitamente organizzati l’8 dicembre, giorno in cui le associazioni collaborano per l’accensione dell’albero.

Così, per “incontrarsi ancora una volta tutti sotto l’albero”, l’associazione Essere Bambini ha ideato un’iniziativa singolare: un set di 15 palline personalizzabili per addobbare la casetta di Babbo Natale, realizzata con il sostegno dei commercianti dall’artigiano tainese Carmine Amoruso e posizionata accanto al luminoso albero di Piazza Pajetta.

«Questo dicembre 2020 ci vede tutti costretti alla distanza fisica – spiega l’associazione nel presentare la propria idea alla comunità tainese -, la vicinanza simbolica e d’intenti è possibile».

Le istruzioni sono semplici, basta scegliere una piccola foto – con il ritratto della propria famiglia o il logo della propria associazione – da utilizzare come immagine della pallina natalizia, ritirare il Kit al supermercato di Taino e seguire il semplice tutorial a cura dell’associazione – trovate il video in fondo all’articolo.

«Ringraziamo tutti i commercianti per la bellissima casetta di legno, oltre a Conad e al Comune per la disponibilità – conclude l’associazione -. Prima di riconsegnare la pallina, vi chiediamo cortesemente di fare una foto e inviarla al nostro indirizzo email: esserebambini@gmail.com».