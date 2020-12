Ubriaco e molesto per le vie di Busto Arsizio, denunciato anche per rapina

Ubriaco e molesto per le vie del centro di Busto Arsizio. Un uomo di 34 anni, italiano e senza fissa dimora, è stato fermato dagli agenti della Polizia di Busto Arsizio nel pomeriggio di mercoledì 2 dicembre.

La segnalazione dei suoi comportamenti fuori controllo è arrivata in Commissariato dopo essersi fatto notare prima in stazione, poi in via Mameli. Qui avrebbe sottratto materiale ad un barista e un pacchetto di sigarette in un altro locale.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza per soccorrere l’uomo, vestito con ciabatte, un maglione blu e un piumino blu strappati e al posto dei pantaloni, una maglietta. Ha raccontato agli agenti di non avere soldi e di essere diretto ad Amsterdam, in evidente stato di alterazione alcolica oltre che molto nervoso.

È stato sottoposto a visita psichiatrica presso l’Ospedale di Busto Arsizio e identificato, oltre che denunciato per rapina.