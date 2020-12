Ubriaco molesto si chiude nel sexy shop e interviene la polizia

Un giro al sexy shop per fare casino, dare fastidio e alla fine, non pago, chiudersi in una stanza del negozio, tanto che i proprietari hanno dovuto chiamare la polizia.

È quanto accaduto questo pomeriggio, giovedì, attorno alle cinque in via Magenta a Varese.

L’uomo, personaggio noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto non senza difficoltà dal personale dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che una volta all’interno dei locali hanno dovuto forzare una porta per raggiungere l’ubriaco, subito allontanato.

Nessun reato procedibile d’ufficio registrato dagli agenti: i proprietari valuteranno eventuali denunce.