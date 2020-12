Ultima domenica di recuperi per la Serie D, in campo Caronnese e Città di Varese

Saranno 6 le gare in programma domenica 6 dicembre per l’ultima giornata dedicata ai recuperi per il Girone A di Serie D. Delle “nostre” scenderanno in campo la Caronnese a Carate Brianza contro la Folgore Caratese e il Varese, che farà visita al Casale.

Torneranno invece in campo, così come il resto del girone, domenica 13 dicembre Castellanzese e Legnano. Secondo le ultime comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti il campionato dovrebbe ricominciare con la nona giornata, che avrà come match clou la sfida tra Legnano e Varese al “Mari”. La Caronnese andrà a Vado mentre la Castellanzese attenderà al “Provasi” il Saluzzo.

Questo il programma di domenica 6 dicembre (ore 14.30): Saluzzo – Sanremese, Casale – Varese, Folgore Caratese – Caronnese, Chieri – Gozzano, Bra – Vado, Fossano – Sestri Levante.