Un compleanno speciale per “Da Gennaro” a Varese: 30 anni di attività

(Foto storica, dei primi anni di attività)

E’ un compleanno speciale per “Da Gennaro” lo storico e frequentatissimo locale di Cartabbia, a Varese.

Notissimo da tre decenni come pizzeria ma anche come ristorante con specialità di pesce, grazie alla origine campana dei gestori, è nato proprio il 18 dicembre del 1990.

«Arrivammo a Varese giusto trent’anni fa. Aprivamo proprio due settimane prima di Natale il nostro locale, carichi di un entusiasmo che i varesini ci avrebbero presto contraccambiato diventando abituali clienti del ristorante pizzeria Da Gennaro» spiega Domenico Esposito, socio del ristorante con Gennaro Tortora e Rosa Esposito e ora anche consigliere comunale a Varese.

«Siamo cresciuti assicurando un servizio di grande qualità, offrendo specialità legate alle nostre tradizioni campane e non solo – continua – Un successo ormai consolidato per cui dobbiamo ringraziare Varese, pur in un momento non facile che ci ha costretto a rallentare la nostra attività».

L’entusiasmo, dopo tre decenni, non diminuisce: «Siamo pronti comunque a continuarla con l’impegno di sempre, sperando che l’emergenza finisca presto. Noi ci siamo, come trent’anni fa. E ci saremo sempre, con lo stesso entusiasmo. Grazie a tutti coloro che hanno creduto alla nostra voglia di fare bene facendo star bene. A tavola e non solo».