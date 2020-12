Un concerto d’organo dal Santuario di Luino per contribuire all’Avsi

Anche quest’anno il Centro Culturale San Carlo Borromeo di Luino desidera offrire a tutti un momento musicale di introduzione al Mistero del Natale.

Il Concerto d’organo che terrà il Maestro Giacomo Mezzalira sarà trasmesso domenica 13 dicembre 2020 alle 17 dal Santuario della Madonna del Carmine di Luino attraverso il Canale YouTube del Centro Culturale San Carlo Borromeo.

Questo tradizionale gesto vuole anche educare a vivere una solidarietà che si chiama carità e dà senso al nostro andare. La prossimità non è misurabile con il metro, recita l’editoriale di AVSI; sia tra persone che vivono nella stessa città (oggi il numero dei nuovi poveri in Italia cresce), sia tra chi vive dall’altra parte del mondo, questa prossimità è possibile e viene chiesto a ciascuno di non perdere la possibilità, per distrazione o per paura di essere contagiati, di tenere aperto lo sguardo.

Al concerto è legata una raccolta fondi a favore dell’edizione 2020 della Campagna Tende di AVSI (2020/2021) “Allarga lo sguardo. La speranza accanto a chi ha bisogno” che ha come obiettivo il sostegno di progetti in Siria (Damasco e Aleppo), Burundi (Bujumbura), Camerun (Yaoundè), Messico (Oaxaca e Jalisco), Italia (Cesena, Milano, Vicenza) e l’adozione a distanza in Libano (Marjaoun).

PER CONTRIBUIRE:

UNICREDIT SPA

Fil. Milano Missori

Corso Italia 1, 20122 MILANO

IBAN IT 22 T 02008 01603 000102945081

c/c intestato FONDAZIONE AVSI

Causale: TENDE AVSI LUINO