Un incontro in presenza per conoscere da vicino l’IP Verri di Busto Arsizio

Dopo il successo della prima iniziativa dedicata all’orientamento, l’Istituto Professionale Verri di Busto Arsizio (Via Redipuglia n. 15) ha in programma un’altra giornata di porte aperte (questa volta in presenza).

L’appuntamento è fissato per sabato 9 gennaio ed è possibile partecipare prenotando il proprio posto. Per farlo basta scrivere a orientamento@ipcverri.edu.it.

A partire dalla stessa data, inoltre, sarà possibile iscriversi alla scuola presso gli uffici della segreteria (orari dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30, sabato dalle 8.30 alle 12.30).

CONTATTI

IP Verri

Via Redipuglia, 15, 21052 Busto Arsizio VA

T: 0331 302572

Sito | Facebook