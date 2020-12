Un regalo con 5 varianti: per Natale il Centro Beccaria ha una soluzione per tutti

Regalare salute. Può suonare strano in questo anno così complesso e difficile, ma l’emergenza sanitaria che

abbiamo vissuto spesso ci ha fatto dimenticare il nostro bene più prezioso: la salute, nostra e di chi amiamo.

Quelle visite rimandate, i controlli sospesi, le piccole attenzioni per il proprio benessere dimenticate durante quest’anno faticoso, vanno recuperati al più presto.

Il Centro polispecialistico Beccaria ha ideato 5 differenti percorsi per valutare le proprie condizioni fisiche e recuperare il

controllo di se stessi. Sono differenti per età, sesso e ritmi di vita ma anche per livelli di approfondimento diagnostico​.​

Si parte dal check up base, utile per fotografare il proprio stato di salute.

Ci sono poi check up uomo o donna, over o under 40, con più livelli di approfondimento. In ciascun pacchetto viene offerto lo screening per la valutazione dei maggiori fattori di rischio maschili e femminili legati all’età; alle indagini base si aggiungono visite specialistiche ed esami strumentali.

Un’altra proposta è il check up cardiologico di primo, secondo e terzo livello, aperto sia a uomini sia a donne che vogliono valutare la propria funzionalità cardiaca con esami di base, a cui aggiungere una visita completa e un’ecocardiografia nel secondo livello e un ECG sotto sforzo con cicloergometro nel terzo livello di approfondimento.

Un’attenzione particolare viene riservata al tema dell’alimentazione, con il check up nutrizionale, che mira

ad aumentare la consapevolezza del proprio corpo. Il Centro Beccaria ha costruito una scheda di indagine mirata a seconda dello stile di vita.

L’offerta base prevede una serie di analisi di laboratorio, oltre alla visita specialistica, la valutazione della composizione corporea e la stesura del piano alimentare personalizzato. Esiste una variante donna, dove sono inserite indagini più mirate, legate al metabolismo femminile; mentre per gli sportivi è stato pensato un pacchetto che prevede indagini specifiche per chi effettua attività fisica.

Per tutti, indipendentemente dall’età, stile di vita e sesso, il Centro Beccaria ha pensato a un programma di

controlli “di routine”, con alcuni esami chiave che danno una fotografia generale dello stato di salute.

Il benessere e la qualità della vita poggiano su uno stato di salute buono e su un corpo efficiente.

Dedicare tempo ad ascoltare il proprio fisico è un dono prezioso per dimostrare o dimostrarsi amore.

I pacchetti sono tutti acquistabili direttamente su “Shop on line” del Centro polispecialistico Beccaria.

Per informazioni: 0332.1880700 – 0332.234395 – mail info@centrobeccaria.it