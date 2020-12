Un romanzo ambientato nel rione varesino di Bosto

Riceviamo e pubblichiamo

Mi permetto di segnalare il mio ultimo romanzo ambientato negli anni ’70 nel rione varesino di Bosto. Il titolo è: “Intrigo a Bosto – Un anno di ricordi”, autopubblicato e disponibile su diverse piattaforme, di cui una, come puro esempio, al link:

https://www.ibs.it/intrigo-a-bosto-anno-di-libro-gianni-ciceri/e/9791220306614

Ne riporto la breva sinossi:

Un racconto di pura fantasia, fatto di intrusioni e furti in alcune ville del rione varesino di Bosto, dove Gianni, autore e protagonista, si impegna a recuperare quanto trafugato da una misteriosa banda che visita anche la villa in cui i suoi genitori sono assunti come custodi. Il racconto fantasioso, narrato in prima persona, è costruito su una storia vera che si svolge dove il protagonista ha vissuto da ragazzo tra l’estate del 1971 e l’autunno del 1972. I luoghi descritti nel romanzo sono quelli in cui l’autore ha vissuto e molti personaggi sono del tutto reali. Sono i ricordi di un ristretto periodo di tempo vissuto intensamente, dove Gianni conosce la sua prima ragazza, esponenti della borghesia e del proletariato, ma anche le bellezze artistiche e paesaggistiche di Varese e di alcune sue antiche Castellanze. Ed è proprio sulle vicende quotidiane, raccontate per episodi e arricchite di particolari della vita di allora, ricostruiti anche attraverso la ricerca di fonti storiche, sociali e geografiche, che il racconto fantasioso si sviluppa in maniera parallela alla realtà.

Si tratta di un breve viaggio nel passato e nelle bellezze a volte nascoste o non colte dei luoghi in cui viviamo, alcuni dei quaili, forse, nemmeno conosciamo.