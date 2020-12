Una musicista di Ranco conquista il podio al concorso dell’Università di Vienna

Dopo aver superato a settembre la prima fase, Martina Arampi, giovane musicista di Ranco, ha conquistato il podio al concorso internazionale organizzato dalla Samnium University of Music di Vienna.

Divisi in categorie in base al proprio strumento, i partecipanti al concorso hanno prima di tutto dovuto affrontare una selezione, esibendosi in un programma di dieci minuti scelto liberamente. Per quanto riguarda la categoria dei flautisti, la commissione ne ha selezionati solamente 8 per la fase finale, e Martina era una di loro.

«La prova finale – spiega Martina Arampi – consisteva in un programma molto più breve con brani selezionati dalla commissione. In appena 2-3 minuti ho dovuto far vedere chi ero, dimostrare le mie capacità, il carisma e il carattere, ma soprattutto riuscire a trasmettere un messaggio attraverso la mia musica. Tutto è stato reso più difficile dal fatto che l’esibizione non si è svolta di fronte a un pubblico, bensì davanti all’obiettivo di una videocamera».

L’intero concorso si è infatti svolto online. Ogni partecipante ha caricato la sua performance sul proprio canale YouTube, per poi inviare il link del video alla commissione. «Volevo realizzare la mia esibizione – racconta Martina – insieme a una pianista di Ternate, ma a causa dell’epidemia abbiamo avuto parecchi problemi a organizzare la registrazione. Alla fine siamo però riuscite a incontrarci, dal momento che la partecipazione a questo concorso rientrava tra le motivazioni lavorative, e ho caricato il video il 15 novembre, l’ultimo giorno disponibile».

E proprio con questa ultima esibizione, Martina è riuscita a conquistare il terzo posto. Insieme a una borsa di studio, i vincitori del concorso potranno entrare a far parte di una nuova orchestra della Samnium University. I ruoli riservati ai flautisti sono due: primo e secondo flauto, e dal momento che il primo premio non è stato assegnato, Martina potrebbe essere selezionata insieme alla seconda classificata. Per saperlo bisognerà però aspettare la decisione della commissione, attesa per il prossimo febbraio.

«Sono contenta di questo risultato – afferma Martina -, e di aver portato un po’ di Ranco in questo scenario internazionale, soprattutto perché non me lo sarei aspettato. Come sempre rimango però molto critica sul livello delle mie capacità. Sono convinta infatti che un musicista non debba smettere mai di imparare e di migliorarsi».

Dopo questo risultato Martina ha deciso di non fermarsi, e si è già iscritta a altri tre concorsi internazionali. «Ho deciso – spiega Martina – di prendere parte anche al concorso internazionale “Danubia” con sede in Ungheria, un altro concorso a Mosca e al concorso per la formazione di un’orchestra studentesca in Belgio. Tutti i tre concorsi si svolgeranno online. Questa modalità permette anche a persone lontane di parteciparvi con facilità, e poco a poco anche sempre più concorsi italiani hanno deciso di adottarla».