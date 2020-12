Univa premia le imprese del territorio, quattro hanno compiuto il secolo di vita

Anche quest’anno, nonostante il persistere della pandemia da Covid-19, l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese ha premiato, come da tradizione, le imprese per i 100 anni di attività e i 50, 40, 30 anni di associazione. Il classico appuntamento che, solitamente, aveva luogo nel corso dell’Assemblea Generale, è stato sostituito dall’invio del premio (una targa in cristallo serigrafata e personalizzata) e della lettera di accompagnamento del presidente di Univa, Roberto Grassi (nella foto collegato in videoconferenza), direttamente in ciascuna delle 38 aziende che, nel corso del 2020, hanno maturato il diritto al riconoscimento.

«Non abbiamo potuto, a causa della crisi da Coronavirus, incontrare personalmente le imprese, ma ritengo doveroso dare il giusto riconoscimento a quanti si sono distinti per la fedeltà associativa e, per quanto riguarda le centenarie, per l’importante traguardo storico raggiunto sul lato della continuità operativa. Mai come in questo momento di profonda difficoltà e di mutamento, è importante ricordare e riaffermare il ruolo centrale dell’impresa per lo sviluppo del benessere del territorio. E le aziende della provincia di Varese, allo stesso tempo storiche e moderne, hanno ancora una volta dimostrato di essere il motore del cambiamento e la locomotiva trainante per tornare a crescere, nonostante le avversità che il Paese si trova ad affrontare ogni giorno», commenta Roberto Grassi.

Le imprese premiate nel 2020 sono state 38: 4 per i 100 anni di attività; 8 per i 50 anni di associazione; 1 per i 40 anni di associazione; 25 per i 30 anni di associazione. «Sono aziende come la tua – scrive nella lettera ai colleghi premiati il Presidente Grassi – a fare ogni giorno la storia di questo territorio, le cui sorti e dinamiche di sviluppo economico e sociale sono così strettamente legate al mondo dell’impresa. Un ruolo, quello delle nostre realtà produttive, che proprio la pandemia in atto, sta facendo emergere quale cardine delle nostre comunità, oggi più che mai bisognose di punti di riferimento. Ed è questo che rappresentano le imprese per la nostra società: un appiglio sicuro a cui aggrapparsi di fronte al rischio di declino. Un punto fermo costruito nel tempo con sacrificio, dedizione e passione. Ogni impresa, in modo diverso, è scrigno di competenze, conoscenza, valori e cultura».

L’ELENCO COMPLETO DELLE IMPRESE PREMIATE

Per i 100 anni di attività:

CASAFORTE SELF-STORAGE SPA di Milano, gestione magazzini, mette a disposizione di un pubblico privato e di tipo business, per un periodo di tempo molto flessibile, spazi chiusi da 1 a 100 mq ed oltre, ad uso esclusivo, per lo stoccaggio di beni di varia natura;

MAGNONI FRANCESCO SRL di Albizzate, lavorazione a freddo della lamiera, tranciatura, imbutitura, carpenteria leggera, progettazione e ingegnerizzazione prodotti in lamiera, realizzazione di prodotti in lamiera di ferro, acciaio inox e alluminio, armadi, armadietti, piastre e componenti 19″ per il cablaggio di reti trasmissione dati;

FRATELLI MARA SRL di Busto Arsizio, estrazione sabbia e ghiaia e commercio materiali edili e ferramenta, produzione di calcestruzzo pronto all’uso;

COSTRUZIONI MECCANICHE BRENA CLEMENTE & C. SRL di Castellanza, costruzione di ingranaggi in genere e fabbricazione di organi di trasmissione (escluso quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli).

Le imprese premiate per i 50 anni di associazione:

CARTIERA OLONA SRL di Gorla Minore, produzione di cartoncino grigio della larghezza utile di m 2.30, adatto alla fabbricazione di coni tessili, tubi a spirale-parallelo e di angolari;

COMIP COSTRUZIONI MINIMECCANICHE DI PRECISIONE SRL di Caronno Pertusella, produzione di alberi in acciaio, di qualsiasi dimensione e sagoma (diametri da 4 fino a 32 mm – lunghezze fino a 800 mm), per motori elettrici e apparecchiature elettroniche;

DAMA SPA di Varese, produzione di capi di abbigliamento in maglia, maglieria esterna, capi sportivi e accessori;

FERRIERA ALTO MILANESE SPA di Caronno Pertusella, lavorazione a caldo di metalli ferrosi, produzione di laminati piatti per trafila e mercantili in barre e in rotoli, specializzata nella produzione di profili speciali;

FIAMMA SPA di Cardano al Campo, fabbricazione di accessori tecnici per i veicoli del tempo libero, come camper e caravan;

KELVION SRL di Varese, produzione e commercio di scambiatori di calore, refrigeranti, radiatori, con specializzazione in tecnologia di lavorazione, tecnologia termica ed energetica e in impianti per il trattamento dell’aria e per l’industria lattiero-casearia;

TAGOS SRL di Busto Arsizio, produzione di sistemi per poliuretani, polimeri largamente impiegati come isolanti termici per frigoriferi, banchi frigo, celle frigorifere, scaldabagni, pannelli isolanti per edilizia;

TORCITURA FIBRE SINTETICHE SPA di Maccagno Pino Veddasca, preparazione e filatura di fibre tessili, prevalentemente del settore tendaggio.

L’impresa premiata per i 40 anni di associazione:

MPG MANIFATTURA PLASTICA SPA di Gallarate, termoformatura ed estrusione di materiali termoplastici – iniezione termoplastici, produzione di manufatti iniettati e termoformati (contenitori per gelati ed alimenti – coperchi per fustini per detersivi).

Le imprese premiate per i 30 anni di associazione:

ANTONLUIGI CASTIGLIONI SAS DI G. & A. CASTIGLIONI & C. di Busto Arsizio, disegni jacquard, padiglioni jacquard, trecce in poliestere e carbonio, assicelle forate per padiglioni e richiami a molla acinox. Disegni per tessuti jacquard, padiglioni per macchine jacquard, cordoncini trecciati, etichette tessute e stampate accessori per jacquard in genere;

A.L.T.A. SPA ALESATURA LEVIGATURA TUBI E AFFINI di Tradate, lavorazione di tubi saldati e senza saldature per cilindri oleodinamici, Tubi per cilindri e lavorazione meccanica su tubi;

CAVALLI SRL di Cislago,

CIGIEMME SRL di Lonate Pozzolo, produzione di granuli di Pvc sia rigenerato che di prima scelta, recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche;

C.B.G. ACCIAI SRL di Caronno Pertusella, fabbricazione di parti intercambiabili per utensili a mano, motorizzati o meno per macchine utensili: punte per trapani, punzoni per punzonatrici, lame per frese;

C.F.M. SRL di Cassano Magnago, stampa transfer laminatura accoppiatura PVC altri finissaggi tessuti, tessuti stampati tessuti laminati tessuti accoppiati;

C.R.E. CALZIFICI RIUNITI ELLI SRL di Busto Arsizio, calze e collant da donna, calze e collant da donna in nylon e filanca calze e collant da donna elasticizzati in Lycra;

DIFFUPLAST SRL di Olgiate Olona, produzione e distribuzione di contenitori in Plastica (Pvc-EVA) per uso nutrizione, parenterale ed enterale, produzione e distribuzione di set di riempimento e di somministrazione e di contenitori in Plastica (Pvc) per uso perfusionale e filtraggio sangue;

FONDERIA FAZZINI SRL di Cardano al Campo, colata a gravità di getti in leghe di alluminio e di flange in alluminio. Costruzione di conchiglie, stampi e lavorazioni meccaniche, getti in alluminio flange in alluminio conchiglie e stampi;

FRAME DUE SRL di Dairago, fotoincisione di quadri e cilindri per stampa tessuto, impianti di disegni per l’abbigliamento, l’arredamento e la biancheria per la casa;

F.LLI TOGNELLA SPA di Somma Lombardo, costruzione di componenti ed apparecchiature oleodinamiche e pneumatiche, valvole oleodinamiche;

LA NORDICA SRL di Arcisate, fabbricazione di prodotti per toletta come profumi, cosmetici, saponi e simili, con il marchio “White Castle” e per conto terzi;

MACCHI SPA di Venegono Inferiore, produzione di macchine per materie plastiche, macchine per materie plastiche;

MASKING SRL di Uboldo, lavorazione e commercio di nastri adesivi, fabbricazione di prodotti cartotecnici;

MAZZUCCHELLI 1849 SPA di Castiglione Olona, produzione di lastre di celluloide e di acetato di cellulosa per occhialeria bigiotterie visiere produzione di granuli di acetato di cellulosa per stampaggio ed estrusione, lastre di celluloide e di acetato di cellulosa per occhialeria bigiotteria visiere, granuli di acetato di cellulosa per stampaggio ed estrusione;

MECCANICHE MORANDI SRL di Lonate Pozzolo, produzione bulloneria speciale, bulloneria/viteria/tiranteria/ minuterie metalliche;

OFF. MECC. F.LLI RIGANTI SRL di Solbiate Arno, lavorazioni meccaniche in genere tornitura e fresatura dei metalli ferrosi e non ferrosi, dinamometri bussole per collettori;

PREALPI SPA INDUSTRIA CASEARIA di Varese, industria casearia, produzione burro e formaggio;

PROMOX SPA di Leggiuno, preparazione di additivi vari per materiale plastico e lavorazione di materiale plastico e loro commercio produzione di chimica organica primaria di origine petrolchimica;

SIRI CONSULENZA E ORGANIZZAZIONE SRL di Legnano, ricerca e selezione del personale, elaborazione retribuzioni;

STAMPERIA OLONIA SRL di Gorla Minore, stampa pigmento su tessuto per conto terzi, tessuti stampati;

TESSITURA CARLO BASSETTI SPA di Gallarate, tessitura cotone per camiceria, tessuti per camice;

TINTORIA VIOLA SRL di Castellanza, tintoria, candeggio e finissaggio tessuti a maglia per conto terzi;

T.S.G. SRL di Gorla Maggiore, tintoria, stamperia, finissaggio tessuti n genere per conto terzi;

VODAFONE AUTOMOTIVE SPA di Varese, servizi e sistemi di sicurezza per veicoli, servizi di geo-localizzazione del veicolo, sistemi di assistenza alle manovre, sistemi antifurto.