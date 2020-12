Usura ed estorsioni, sequestrati 1,7 milioni a tre soggetti dalle Fiamme Gialle di Como

Sequestri per 1,7 milioni di euro nei confronti di 3 soggetti arrestati nel novembre 2020 dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Como nell’ambito dell’indagine su un giro di usura ed estorsioni e di esercizio abusivo di attività finanziaria. Il Gip del Tribunale di Como, su richiesta della Procura, ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo.

Il provvedimento cautelare ha riguardato nove immobili situati in Alzate Brianza, Cadorago, Capiago Intimiano, Como, Inverigo, Schignano riconducibili ad uno degli arrestati e alle figlie e altri due riconducibili ad un altro arrestato situati ad Argegno e Como. Il G.I.P. ha altresì disposto il sequestro di beni e utilità di cui gli indagati hanno la disponibilità, anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari che ammontano a 700 mila euro.

Le ulteriori indagini hanno altresì accertato: un patrimonio immobiliare di di uno degli arrestati e del suo nucleo familiare sproporzionato rispetto al reddito da questi dichiarato nei periodi d’imposta 2005, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 ai fini delle imposte sui redditi ed alle attività economiche esercitate, per un importo complessivo di 596.318,00 euro.

Anche il patrimonio immobiliare del secondo arrestato, e del suo nucleo familiare, è risultato sproporzionato rispetto al reddito da questi dichiarato ai fini delle imposte sui redditi ed alle attività economiche esercitate nei periodi d’imposta 2011 e 2019 per un importo complessivo di euro 160.289,00. Sono emerse, infine, corresponsabilità nei reati di usura contestati ai rispettivi congiunti di due dei tre arrestati.