Vaccinazioni contro il Covid da gennaio per 260mila persone in Lombardia

La macchina organizzativa per la somministrazione dei vaccini anti-Covid è in movimento e ha prodotto i primi indispensabili interventi per la Lombardia. È l’assessore regionale Giulio Gallera ad annunciare i primi passi per la campagna vaccinale che coinvolgerà in questa prima fase 260mila lombardi

«Il dialogo con il Commissario per l’emergenza, che fornirà le dosi e i kit per le vaccinazioni, è aperto e costante -ha detto Gallera-. La popolazione target, in questa prima fase, è stimata in circa 260 mila persone: operatori sanitari, ospiti e personale delle RSA. Dopo una serie di riunioni operative, insieme al Direttore Generale Welfare Marco Trivelli, abbiamo nominato un responsabile tecnico e individuato i 66 luoghi per lo stoccaggio dei vaccini. Il 25 novembre è stata avviata la gara per la fornitura di freezer speciali, capaci di raggiungere i 75 gradi sotto lo zero, per la conservazione dei prodotti. Stiamo acquistando furgoni con frigoriferi per le vaccinazioni nelle RSA e sul territorio».

In ogni caso Gallera spiega anche che «stiamo già ipotizzando le misure per i mesi successivi, quando arriveranno da parte del Commissario ulteriori dosi vaccinali che saranno somministrate a partire dalle fasce più fragili della popolazione».

Solo ieri il Ministro della Salute Roberto Speranza aveva presentato in Senato i piani vaccinali che partiranno appena ci sarà l’autorizzazione di Aifa. Vaccino che sarà gratuito e facoltativo.