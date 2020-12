Il vaccino anti-covid è arrivato in Lombardia, domenica le prime vaccinazioni

Le prime dosi di vaccino per la Lombardia sono arrivate e passeranno la notte a Solbiate Olona. È proprio all’interno della Caserma del Nato Rapid Deployable Corps Ugo Mara che verranno conservate quelle destinate al nostro territorio.

Le scatole di vaccino che a Natale sono arrivate nel nostro Paese a Roma a bordo di un C-27J dell’Aeronautica Militare sono atterrate in serata a Linate. Lì sono state prese in consegna dai militari del Nrdc-Ita che sono appunto incaricate del trasporto e dello stoccaggio delle scatole.

Per domenica, dunque, tutto sarà pronto per il Vaccine Day europeo. Per quanto riguarda la provincia di Varese i primi vaccini anticovid saranno somministrati anche all’Ospedale di Circolo, nel pomeriggio. Per l’occasione, è prevista una breve cerimonia alle 15.00 davanti all’ingresso dell’Ospedale, in via Guicciardini, durante la quale interverranno il Dott. Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza della commissione Europea a Milano, l’Assessore Regionale Raffaele Cattaneo, il Sindaco di Varese Davide Galimberti e il Direttore Generale dell’ASST Sette Laghi, Gianni Bonelli.

Al termine, le prime vaccinazioni. La campagna vaccinale anticovid a Varese partirà con il professor Paolo Grossi, il primario delle malattie infettive e a seguire sono previsti i presidenti degli Ordini professionali sanitari, un Oss e i soccorritori del 118