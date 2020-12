I vandali scaricano gli estintori, ko due treni sulla Milano – Varese

Due treni invasi dalla polvere e costretti a rientrare in deposito per la pulizia: è il frutto di due diversi atti di danneggiamento avvenuti su convogli di Trenord, per colpa dei vandali che hanno svuotato gli estintori.

Galleria fotografica Vandalismo con estintori su Trenord 4 di 4

In un caso l’atto vandalico ha avuto come conseguenza la soppressione di una corsa: è successo sulla Milano Cadorna-Saronno-Varese, quando ignoti hanno sparso la polvere antincendio sul convoglio che stava effettuando la corsa 11069, partita da Cadorna alle 18.09 e in arrivo a Varese alle 19.10. Come conseguenza è stata soppressa la successiva corsa 11078, che doveva partire alle 19.50 da Varese verso la metropoli.

L’uso scorretto degli estintori è una forma di vandalismo particolarmente problematica, perché richiede l’intervento pressoché immediato, per evitare che le polveri danneggino gli impianti (si pensi alla polvere aspirata nei condotti di riscaldamento/aria condizionata).

Il secondo episodio di questi giorni è avvenuto sulla linea suburbana S1 Lodi–Saronno: in questo caso l’episodio è stato affrontato al rientro del treno in deposito a Novate Milanese, dopo che aveva effettuao quattro corse hanno trovato vandalizzato l’ultimo treno in deposito a Novate, il treno aveva fatto quattro corse sulla linea.

I dati del vandalismo sui treni Trenord

Il 2017 è stato l’anno in cui si registra un picco di atti vandalici sui treni in Lombardia: sono stati mappati quasi 10 mila atti di vandalismo, mediamente 27 al giorno. Nel 2018 il numero di vandalismi è sceso di 6 punti percentuali attestandosi a quasi 9.300 per poi risalire nel 2019 a oltre 9.500 atti tra graffiti, sedili divelti e distrutti, martelletti frangivetro rubati, tendine parasole rubate e strappate.

In parallelo è cresciuto l’impegno di Trenord per contrastare il fenomeno e per prevenirne l’impatto negativo sul servizio. Nel 2018 con lo scopo di limitare il numero di convogli colpiti da graffiti esterni, Trenord ha attivato una procedura atta a monitorare la situazione dei convogli circolanti e di conseguenza pianificare gli interventi necessari: in quell’anno sono stati rimossi 216.590 mq di graffiti, dalle fiancate dei treni, (+32% rispetto al 2017): l’equivalente di una superficie pari a tredici volte quella della piazza del Duomo di Milano.