A Varese l'”Italia City branding 2020″, Alfieri si complimenta con il sindaco Galimberti

«Voglio fare i miei complimenti all’amministrazione Galimberti per aver vinto il bando della Presidenza del Consiglio ‘Italia City Branding 2020’ – dichiara il senatore varesino del Partito Democratico, Alessandro Alfieri – il progetto presentato dal capoluogo “Varese green, hub per la ricerca e formazione per la mobilità sostenibile”, che avrà sede nelle aree dismesse di Valle Olona, è stato scelto tra i migliori venti presentati dai Comuni capoluogo di tutta Italia. Il Governo finanzierà quindi il progetto con un milione di euro e sarà così possibile attrarre altre risorse sulla sostenibilità previste dal Recovery Fund. Questo ennesimo risultato sull’asse Varese-Roma dimostra l’attenzione del Governo per le amministrazioni che sanno innovare e fare squadra con il territorio, il progetto del Comune di Varese è stato infatti realizzato con il contributo di The European House Ambrosetti e Confartigianato»