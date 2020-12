Varese Live, nella città giardino la Festa di Capodanno 2021 è digitale

Raiuno, scànsate. A Varese il Capodanno è in diretta e fai da te: con musica, letture, spettacoli, teatro e molto altro ancora, tutto sulla pagina Facebook del Comune.

Il 31 dicembre a salutare il nuovo anno insieme ai varesini ci saranno infatti personaggi come Davide Van De Sfroos, Samuel dei Subsonica, David Riondino, “mister Alloro” Sergio Barzetti che presenterà una delle sue ricette a tema, le note del maestro Fabio Sartorelli – che i varesini conoscono come il direttore artistico della apprezzatissima stagione musicale comunale – e dell’Orchestra Accademica.

Sergio Barzetti

Ma non solo: la lunga diretta facebook comprenderà giovani band emergenti di Varese, gli spettacoli di Chicco e Betty Colombo per i più piccoli, i saluti del mondo dello sport e un cortometraggio selezionato dagli organizzatori del festival del cinema Cortisonici.

A fare gli auguri alla città arriveranno anche da volti noti di Varese come Toto Bulgheroni, Luca Spada di Eolo, Max Laudadio, Daniele Bossari e Filippa Lagerbäck, mentre altri contributi arriveranno da artisti varesini “espatriati”, che lavorano in altre città.

Daniele Bossari e Filippa Lagerback

Tutti insieme per la grande iniziativa: “Varese Live, la festa di Capodanno digitale” che vede Varesenews come media partner dell’evento.

«Abbiamo voluto realizzare un capodanno diverso ma pur sempre speciale per la città – Spiega il sindaco Davide Galimberti – Non potremo stare insieme fisicamente, ma non vogliamo rinunciare a passare insieme ore allegre e spensierate per salutare il nuovo anno, carichi di speranza per giorni migliori rispetto a quelli che stiamo vivendo. Il Capodanno live sarà un concentrato di musica, immagini e parole che ci accompagneranno fino ad oltre la mezzanotte del primo gennaio 2021, con la speranza che i varesini possano apprezzare questo modo di stare vicini anche se distanti».

VARESE LIVE, IL PROGRAMMA DEL CAPODANNO DIGITALE

Il programma del Capodanno digitale avrà inizio alle 15, con i primi spettacoli per bambini realizzati da Betty e Chicco Colombo. Dopo di loro si proseguirà con la musica di band emergenti come The Flame e Alessandro Biavaschi.

Intorno all’ora di cena ci saranno le ricette di Sergio Barzetti e il segreto dell’aperitivo di Capodanno realizzato da Fabio “Fabietto” Maroni del Bar Ultimo.

Spazio poi alla grande musica classica con il Maestro Fabio Sartorelli e l’Orchestra Accademica diretta dal Maestro Davide Sgobbi.

Van De Sfroos

La serata vedrà come ospiti musicali The Andre e i Triangolo, per poi lasciare spazio allo spettacolo di David Riondino. Avvicinandosi alla mezzanotte sarà poi la volta di Samuel dei Subsonica e poi gran finale: count down varesino, auguri alla città e poi il concerto di Davide van De Sfroos.

Samuel dei Subsonica

«Non si potrà uscire – prosegue il sindaco – ma mentre ognuno di noi trascorrerà in famiglia il capodanno vogliamo offrire sulle pagine social del Comune uno spettacolo per tutti i gusti e tutte le età. Un modo speciale per farci gli auguri e iniziare questo 2021».