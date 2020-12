Il Varese per Natale si regala Gazo, il recupera-palloni che serviva

Il Città di Varese si fa un regalo di Natale, tesserando il centrocampista classe 1992, varesino di nascita, Francesco Gazo.

È un ritorno in biancorosso per il centrocampista, che dopo essere cresciuto in biancorosso da ragazzo e aver giocato in Serie C con Pro Vercelli, Prato e Albinoleffe. È tornato sotto il Sacro Monte nel 2015 vincendo il campionato di Eccellenza e arrivando l’anno dopo alla finale playoff poi persa contro il Gozzano, dove giocava Guitto, che ora sarà suo compagno di reparto.

Gazo è il mediano recuperatore di palloni che mancava alla rosa biancorossa. Un mastino della mediana che sarà utile a mister Rossi per dare maggiore agonismo ed esperienza al reparto, in attesa che torni a disposizione un altro pezzo importante come Donato Disabato che con Gazo ha vissuto diverse stagioni

Ci si aspetta un periodo natalizio di movimenti in casa Varese, aspettando che anche Giulio Ebagua metta nero su bianco l’accordo.