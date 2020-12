Il Varese sostiene la campagna contro il cancro. Mercoledì 16 dicembre il recupero con la Folgore

Il Città di Varese ha aderito alla campagna contro il cancro #squadramaniesorriso di “Atleti al tuo fianco” promossa dal dottor Alberto Tagliapietra.

La squadra biancorossa, prima del fischio d’inizio della gara contro il Casale, ha scattato una foto con le mani strette all’altezza del petto. Il gesto per sottolineare l’adesione della società alla catena di solidarietà che ha come obiettivo la realizzazione di un calendario per sostenere chi sta lottando contro la malattia.

«La solidarietà ci sta a cuore – spiegano dalla società -, soprattutto quando si tratta di stare vicino ai malati oncologici. Dalla nascita della società avvenuta nel luglio 2019 giochiamo guidati dalla stella di Erika Gibellini e con il simbolo di “Fuck the Cancer”, l’evento benefico a sostegno della fondazione Giacomo Ascoli, che vede il nostro collaboratore Massimiliano Gibellini in prima fila nell’organizzazione: la scorsa stagione, nel campionato di Terza Categoria, il fiocco di “Fuck the Cancer” ci ha accompagnato sui pantaloncini, quest’anno è sul retro della maglietta. Con l’adesione alla campagna promossa da “Atleti al tuo fianco” auspichiamo di poter portare il nostro contributo a persone, e famiglie, che sono impegnate in nella partita più importante: il nostro sostegno è per tutti loro».

Tornando al calcio giocato, è stato programmato per mercoledì 16 dicembre (ore 14.30) il recupero di campionato contro la Folgore Caratese al “Franco Ossola”.