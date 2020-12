Vedano Olona, al parco con il coltello: denunciati due ventenni

I carabinieri di Malnate hanno fermato e denunciato due ventenni di Vedano Olona, trovati in possesso di un coltello multiuso e altri oggetti definiti dai militari “atti a offendere”: strumenti portati senza alcuna giustificazione e quindi passibili di denuncia alla Procura della Repubblica. (foto di repertorio)

I due giovani, entrambi operai residenti in paese, sono stati intercettati all’interno del parco comunale di via Garibaldi in compagnia di alcuni conoscenti: i Carabinieri, che stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio, hanno proceduto a una perquisizione personale che ha permesso di trovare addosso a ciascuno dei due un coltello e, appunto, altri oggetti contundenti. Nel corso della stessa operazione è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti un terzo ragazzo, questa volta minorenne, trovato in possesso di 2 grammi di marijuana.

Nove inoltre i giovani sanzionati per violazione delle misure urgenti messe in atto per ridurre l’emergenza sanitaria da Covid-19: nel loro caso si tratta di semplici sanzioni amministrative.