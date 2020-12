A Vedano Olona con la lama in tasca, denunciati dai carabinieri

Nella giornata di lunedì, i carabinieri della Stazione di Malnate hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese due 20enni, entrambi operai di Vedano Olona, per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere (immagine di repertorio).



Gli uomini dell’Arma, nel corso di un servizio di controllo del territorio con particolare riferimento alle aree sensibili della città di Vedano Olona, hanno proceduto al controllo dei giovani mentre si trovavano all’interno del parco comunale sito in quella via Garibaldi, in compagnia di altri giovani conoscenti.

Nel corso del controllo di polizia, i due ventenni sono stati sottoposti a perquisizione personale dai Carabinieri, che li hanno sorpresi ciascuno in possesso di un coltello multiuso, oggetti atti ad offendere dei quali non erano in grado di giustificarne il porto, che pertanto sono stati posti sotto sequestro dai militari intervenuti.

In tale contesto, è stato segnalato alla Prefettura di Varese quale assuntore di sostanze stupefacenti, uno studente minorenne del luogo, in quanto trovato in possesso di circa 2

grammi di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo marijuana, e sono stati inoltre

sanzionati amministrativamente nove giovani, per violazione delle misure urgenti in materia di

contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19.

I controlli straordinari del territorio continueranno in tutto l’arco del mese con una costante

presenza dell’Arma sul territorio.