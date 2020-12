Verso Natale con le foto dell’Archivio Fotografico Italiano da Bustolibri

In occasione delle festività natalizie Bustolibri.com dedica una vetrina speciale al mondo della fotografia: in esposizione un’opera di Claudio Argentiero, presidente dell’Archivio Fotografico Italiano. E sempre in collaborazione con Bustolibri, l’Archivio Fotografico Italiano rende disponibili alcuni titoli del suo catalogo formato dalle opere di illustri fotografi a un prezzo “leggero”: tutti i volumi saranno infatti in vendita a 10 euro, per offrire un’idea regalo speciale e significativa per il Natale.

“White Christmas, Light Christmas” è lo slogan scelto per questa iniziativa che mette a disposizione volumi “etici” in grado di regalare emozioni al prezzo di un tascabile. Per ulteriori informazioni l’invito è quello a visitarci in negozio negli orari speciali per il mese di dicembre: lunedì dalle 15 alle 19, dal martedì al sabato dalle 10 alle 19, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.