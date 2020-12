Il Vescovo Vegezzi ospite al Gulliver per gli auguri di Natale

Un momento speciale per gli operatori sanitari e gli ospiti del Centro Gulliver di Varese. Nel pomeriggio di oggi, martedì 22 dicembre, il Vescovo Giuseppe Vegezzi ha fatto visita alla struttura per la benedizione di Natale e un momento di preghiera.

L’incontro si è tenuto nel piazzale del centro, all’aperto, così da garantire il distanziamento tra i presenti, e andando a sostituire le tradizionali manifestazioni di Natale. L’emergenza sanitaria, infatti, non ha permesso incontro con la partecipazione dei familiari degli ospiti.

Ad aprire l’incontro sono state le parole del presidente Emilio Curtò che ha ringraziato il Vescovo e ha ricordato gli obiettivi della struttura nell’anno in cui si è insediato un nuovo consiglio di amministrazione: «Abbiamo voluto realizzare una direzione trasparente, collegiale, condivisa che non può che fare bene e dare efficenza ai servizi. A partire dall’equilibrio finanziario che ci permette di non ridurre il personale, nemmeno in questo momento così difficile e che non vuole perdere di vista la nostra missione, ovvero quella di garantire più servizi. Vogliamo un Gulliver bello, forte e consolidato che può dare il meglio ai nostri ospiti».

Il Vescono Vegezzi ha preso la parola ricordando che sarà un Natale particolare, ma invitando tutti a cogliere le parole del Vangelo con gioia, nonostante tutto, e cercando sempre il nuovo, scacciando la paura.

L’incontro si è concluso con le parole di Maria Raffaella Valenti, direttore del Centro Gulliver che ha ricordato le difficoltà superate durante l’anno grazie all’unione di operatori sanitarie e ospiti del centro. Un momento di raccoglimento diverso da quelli degli anni passati dunque, ma non meno importante. Per augurare un sereno Natale, inoltre, gli ospiti del Gulliver hanno realizzato un video.