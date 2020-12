Via a controlli anti-assembramenti a Varese: osservati speciali il Sacro Monte, Campo dei Fiori e il centro

Attenzione massima sugli assembramenti nel weekend varesino. In attesa di ulteriori strette che potrebbero arrivare da Roma, Palazzo Estense ha predisposto un piano di controllo per quanto riguarda gli afflussi di persone in città nel prossimo fine settimana. Osservati speciali il Sacro Monte, il Campo dei Fiori e il centro, dove saranno presenti dei presidi della Polizia locale. Controlli anche per quanto riguarda i ristoranti, i bar e i negozi.

«Il messaggio che vogliamo lanciare – afferma il vicesindaco Daniele Zanzi – è quello di un massimo rigore sul rispetto delle normative. Non saranno controlli “punitivi”, ma una forma di attenzione verso i cittadini più fragili; non possiamo permetterci di tornare indietro e, così, è necessario che ognuno faccia la propria parte. Ci sarà un potenziamento delle attività di pattugliamento in collaborazione con le diverse forze dell’ordine, mentre per il Sacro Monte e il Campo dei Fiori, che lo scorso weekend hanno visto numerose presenze, potrebbe essere applicata, in base ai flussi, anche la temporanea preclusione della salita con mezzi privati. Su queste due località ho poi personalmente chiesto a quanti vi risiedono e vi lavorano se hanno ulteriori suggerimenti per applicare norme puntuali e costruttive. Da ultimo, infine, sottolineo un’altra norma basilare: dopo le 18.00, come detto dai decreti governativi, non si può consumare cibo o bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Su questo saremo inflessibili e ci saranno controlli puntuali».

Al Sacro Monte e al Campo dei Fiori, oltre alla Polizia locale, sarà presente anche la Protezione civile cittadina. In centro previsto un aumento del traffico viabilistico, soprattutto da mezzogiorno alla fascia oraria pre-serale, e anche qui le forze dell’ordine verificheranno il rispetto delle norme contenute nei decreti governativi.

Queste, per punti, le regole generali previste per la “zona gialla”.

• Obbligo di indossare mascherina nei luoghi al chiuso e all’aperto quando non è possibile garantire sicurezza interpersonale.

• Dalle 22.00 alle 5.00 gli spostamenti sono consentiti solo per comprovate esigenze di lavoro, di salute o di necessità, con obbligo di autocertificazione.

• I locali pubblici e gli esercizi commerciali devono esporre idoneo cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse all’interno.

• L’accesso ai parchi, ai giardini e alle ville è consentito solo nel rispetto del divieto di assembramento.

• È consentito svolgere sport o attività motoria all’aria aperta, mantenendo distanza interpersonale di due metri, nel caso di sport, o di un metro, nel caso di attività motoria.

• Nello svolgimento delle attività commerciali è obbligatorio assicurare, oltre al distanziamento, che gli ingressi avvengano in maniera dilazionata e che sia consentito permanere all’interno per il solo tempo necessario all’acquisto.

• Le attività di somministrazione sono consentite tra le ore 5.00 e le ore 18.00. Fino alle ore 22.00 è poi consentita la vendita da asporto. È in ogni caso vietato, dopo le 18.00, il consumo di alimenti e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

• A bordo dei mezzi pubblici di trasporto locale è consentita una capienza massima pari al 50% dei posti a disposizione.