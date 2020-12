I voti alla Pro Patria: troppi regali nel primo tempo, non basta la reazione. Che gol Castelli

Una sconfitta immeritata per la Pro Patria ad Alessandria contro la Juventus U23. Un 3-1 che non rispecchia l’andamento di una gara ben giocata dai tigrotti, che hanno però la colpa di concedere due gol troppo facilmente nel primo tempo e sbagliarne altrettanti. Nella ripresa, dopo il rigore che fa fare tris ai bianconeri, il bel gol di Castelli riapre la gara ma i tigrotti non trovano altri gol nonostante la buona mole di gioco in attacco.

PAGELLE

GRECO 6: Poche responsabilità sui gol del primo tempo, sfortunato sul rigore che gli rimbalza sulla schiena

GATTI 6: Fase difensiva non sempre impeccabile – l’intervento che porta al penalty è suo -, non si discute per voglia e forza fisica. Nel finale si spinge in attacco con voglia e sfiora il gol

LOMBARDONI 6: Prestazione di personalità ma i gol nel primo tempo sono errori della difesa

BOFFELLI 5,5: Nervoso, tarda l’uscita nel gol di Ranocchia. Ammonito, salterà la prossima per squalifica

COTTARELLI 6: Buon lavoro sulla fascia, nonostante gli avversari insidiosi. Subirebbe fallo da rigore, ma l’arbitro lo ammonisce per simulazione

Spizzichino 6: Porta vivacità nel finale ma non riesce a sfondare a destra con continuità

FIETTA 6: Prova di esperienza ma fatica a gestire l’ardore giovanile della Juve

Pizzul 6: Dentro nel finale, ci prova

BERTONI 6: A centrocampo prova a far girare la squadra. Nel finale un paio di palloni buttati in area senza troppa convinzione

NICCO 5,5: Fatica a trovare la posizione, nella ripresa ci mette qualcosa in più

Colombo 6: Dentro per gli ultimi minuti, non trova la zampata

GALLI 6: Prima da esterno, poi da mezzala: partita onesta

KOLAJ 5,5: Certi palloni vanno “pensati” meno e gestiti con più cattiveria, soprattutto vicino alla porta

Castelli 6,5: Gol di ottima fattura, peccato non gli riesca il bis

LATTE LATH 5,5: Continua a litigare con la porta avversaria. Servirebbe più cinismo

Parker 6: Tanti palloni alti giocati, non tutti in maniera fruttuosa