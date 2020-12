“Wanna let you go”, zoltan. presenta il suo ultimo singolo: “Musica per smettere di nascondersi”

Un esplosivo e personalissimo sincretismo fra dream pop, alternative ed elettronica: “Wanna Let You Go” è il nuovo singolo di zoltan., giovane cantante, musicista e compositore attivo tra Lago Maggiore e UK, dove attualmente risiede in seguito al diploma in “music production” conseguito alla Bournemouth University.

Nato nel 1998 da papà italiano e mamma ungherese, zoltan., nome d’arte per Zoltan Torre, è cresciuto a Ispra ereditando la passione per la musica dai genitori che sempre hanno incoraggiato e alimentato la sua vena creativa. Attratto dal basso elettrico, incomincia a suonare e comporre fin da giovanissimo arrivando nel 2014, appena sedicenne, ad esibirsi insieme a “Mockingbird” e “Skassakasta” accanto a Ian Paice, leggendario batterista dei Deep Purple in un concerto ad Angera.

Terminate le scuole e le prime esperienze dei “Mockingbird” e “Summer Storm”, nel 2016 si trasferisce nel Regno Unito per continuare il proprio percorso artistico che tra il 2019 e 2020 porta alla pubblicazione di sei canzoni, prestando inoltre la voce nel singolo d’esordio di UNEVI All the Night, di cui zoltan. è anche autore del testo.

Raccontare se stessi attraverso la musica, per farlo zoltan. ha racchiuso e rimescolato in maniera fluida e originale una vasta gamma di influenze e sonorità, dalle ritmiche e i sintetizzatori dell’ultimo Future Nostalgia di Dua Lipa alle tematiche introspettive e generazionali di Billie Eilish, passando per armonizzazioni che rimandano ai tempi d’oro dei Beach Boys.

«Quando ho scritto Wanna Let You Go – racconta zoltan. -, non avevo in mente un significato in particolare ma una sensazione: la sensazione di lasciarsi andare, tanto nel bene, quanto nel male, semplicemente la voglia di liberarsi».

È così che nasce Wanna Let You Go, disponibile da ieri, giovedì 10 dicembre, sulle principali piattaforme di streaming musicale. La canzone anticipa inoltre l’EP “parasite”, in uscita il prossimo 18 dicembre per l’etichetta discografica More Than Indie Records.

«La maggior parte delle canzoni in questo EP si incentrano sul desiderio di nascondersi da se stessi e aprirsi. “Wanna Let You Go” coglie quest’idea molto bene ed è uno dei motivi per cui ho voluto la canzone come “title track”, in apertura della raccolta. Una battaglia con me stesso in cui finalmente provo e permetto a me stesso di essere semplicemente me, liberandomi di qualsiasi altra cosa».