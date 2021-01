Sono 185mila le persone che hanno già ricevuto il vaccino in Lombardia

La Lombardia si avvia verso i 200mila vaccinati: nelle strutture sanitarie della nostra Regione, nella giornata di domenica, sono state effettuate 9.326 vaccinazioni anti covid.

Il dato complessivo sale quindi a 184.919 somministrazioni dall’inizio della campagna, con l’impiego del 78,8% delle dosi finora disponibili. Il dato relativo alle somministrazioni di oggi, lunedì 18 gennaio, verrà comunicato domani pomeriggio, il numero complessivo potrebbe attestarsi a ridosso delle 200mila persone vaccinate.

L’Italia ha da poco toccato quota un milione di vaccinati. Si procede ora con il personale ospedaliero e con ospiti e personali delle Rsa, le case di riposo.

Sabato Pfizzer ha comunicato «unilateralmente», come sottolineato il commissario straordinario Domenico Arcur, che «a partire da lunedì» consegnerà al nostro Paese circa il 29 per cento di fiale di vaccino in meno rispetto alla pianificazione che aveva condiviso con gli uffici del Commissario e, suo tramite, con le Regioni italiane». Bisognerà vedere ora se e quando si registrerà un rallentamento nelle somministrazioni.

Una immagine dell’arrivo delle prime forniture Pfizer a Malpensa