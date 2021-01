77 anni fa la deportazione dei lavoratori della Comerio, Busto Arsizio non cancella il ricordo

E’ in programma sabato 16 gennaio la commemorazione del 77esimo anniversario della deportazione della commissione interna della “Comerio Ercole”, promossa dall’Amministrazione comunale unitamente alle Rappresentanze Sindacali Unitarie della Comerio Ercole s.p.a. e all’Associazione “Noi della Comerio Ercole 1885” e con il contributo del Liceo Artistico Candiani Coreutico Musicale Bausch, dell’Anpi, e del raggruppamento patriottico divisione “Alfredo Di Dio”.

Come si ricorderà, il 10 gennaio 1944, alcuni lavoratori della ditta Comerio, Vittorio Arconti, Arturo Cucchetti, Ambrogio Gallazzi, Alvise Mazzon, Giacomo Biancini, Guglielmo Toia e Melchiorre Comerio, colpevoli di aver fomentato uno sciopero, vennero arrestati. Solo Comerio, fratello del titolare della ditta, venne rilasciato, gli altri furono deportati nel campo di sterminio di Mauthausen. Arconti, Gallazzi e Cucchetti non fecero ritorno a casa. Mazzon morì qualche mese dopo la fine del conflitto per gli stenti subiti nel campo. La manifestazione ricorderà anche i lavoratori della Comerio che hanno perso la vita per la Libertà, i partigiani Giovanni Ballarati, Luigi Caimi, Rodolfo Mara, Bruno Raimondi e Mario Vago.

Vista la situazione sanitaria, non sarà possibile celebrare l’anniversario come di consueto: è previsto solo un momento “in presenza” al parco “Comerio” dove sorge la lapide a ricordo del tragico avvenimento tra Via Magenta/Via Espinasse. Alle ore 12 si svolgerà un momento di raccoglimento con posa delle corone, a cui parteciperanno soltanto il sindaco Emanuele Antonelli, il presidente del Consiglio comunale Valerio Mariani, i rappresentanti dell’ azienda Comerio Ercole, dell’associazione “Noi della Comerio Ercole 1885”, di ANPI di Busto Arsizio e del raggruppamento Patrioti Alfredo di Dio.

Alle ore 14:30 su RadioArt, la web radio ufficiale del Liceo Candiani Bausch, sono previsti alcuni interventi e testimonianze intervallati da momenti musicali a cura degli studenti del liceo musicale coordinati dal prof. Enrico Barbagli.

Collegandosi al sito www.artisticobusto.edu.it, sarà possibile ascoltare le riflessioni del sindaco Antonelli e all’assessore all’Educazione Gigi Farioli, di Mario Cristina, prigioniero di guerra, deportato a Norimberga, di Liberto Losa, presidente dell’ANPI, di Riccardo Comerio, amministratore delegato della Comerio Ercole, del rappresentante sindacale dell’azienda e di Annalisa Mineve, presidente “Noi della Comerio Ercole 1885”. Non mancheranno gli approfondimenti degli studenti del liceo.

Alle ore 18.30 nella Chiesa Prepositurale di San Michele Arcangelo è in programma la Santa Messa Solenne in ricordo dei Caduti. Si ricorda che, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, i posti in chiesa saranno contingentati.