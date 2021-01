Aggrediti a Vedano Olona da uno sconosciuto con la spranga, giovane finisce all’ospedale

Un’aggressione in piena regola, e senza un perché. Un uomo, armato di spranga ha colpito al capo un giovane nella prima serata di giovedì a Vedano Olona.

Un fatto che ha destato particolare attenzione soprattutto sui social dove è stata data una versione dell’accaduto, poi messa nero su bianco in una denuncia presentata ai carabinieri della stazione competente, Malnate, compagnia di Varese.

I fatti hanno riguardato tre giovani a passeggio per una breve boccata d’aria nella serata di giovedì non distante dalla chiesa del Lazzaretto, a Vedano Olona quando dinanzi alla compagnia si è parato un uomo alto circa un metro e 80 con la barba, sui quarant’anni e con in mano una spranga.

L’uomo ha dapprima inveito contro il gruppo per poi passare alle vie di fatto e prendersela direttamente col gruppo di giovani che si sono trovati sulla sua strada, tanto da colpirne uno alla testa e causandogli un trauma cranico.

Prima di entrare in azione, l’aggressore avrebbe pronunciato frasi sconclusionate legate alla presenza del gruppo in quella zona poco prima, presenza mai avvenuta tanto che i ragazzi hanno riferito di non aver mai visto quell’uomo che alla fine si è allontanato a bordo di una Seicento chiara.

Una persona con problemi psichici? O un inquietante scambio di persona? Particolari su cui ora stanno indagando i militari.

La persona aggredita ha dovuto ricorrere alle cure mediche e ha passato alcune ore al pronto soccorso dove è stato visitato e sottoposto agli accertamenti del caso: è stato dimesso venerdì mattina.

Il reato che si profila, per le modalità e le conseguenze dell’accaduto, è quello delle lesioni personali, aggravate dall’uso di un’arma impropria.