Ai domiciliari, ma va a passeggio per Sesto Calende. E finisce in carcere

Una bella passeggiata in centro a Sesto Calende. Non una grande idea, se sei agli arresti domiciliari. Per questo è finito nei guai un 42enne di Sesto, fermato dai carabinieri locali lo scorso 16 gennaio.

L’uomo è stato denunciato per evasione (tale è il reato in cui si incorre, se si lascia l’abitazione) e nella mattina di giovedì 21 gennaio i carabinieri hanno bussato alla sua porta per portarlo in carcere: in seguito al precedente allontanamento il giudice ha infatti disposto il rafforzamento della misura detentiva per l’uomo, classe 1978.