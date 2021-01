Al via i richiami della vaccinazione: in sette giorni ci saranno i primi immunizzati

A distanza esatta di tre settimane, i primi 50 vaccinati contro il SarCov2 si sono sottoposti al richiamo.

Anche ieri, domenica 17 gennaio, infermieri, medici e personale amministrativo erano al lavoro per la campagna vaccinale. Tra i convocati anche quanti avevano partecipato al “Vax Day” che si era svolto in contemporanea in tutta l’Unione europea.

Il calendario, dunque, è rispettato e per quanti hanno ottenuto il richiamo è partito il count down verso l’immunità: per raggiungere il 95% dell’immunità occorre ancora attenere 7 giorni dopo la seconda dose. Si dalla prima vaccinazione, però, sta emergendo una copertura del 60% che si manifesta sin dalla prima dose.

Procede anche a ritmo serrato la campagna vaccinale anche alla Valle Olona dove ha aderito l’85% dei dipendenti ( ricordiamo che non partecipano quanti hanno sviluppato la malattia e chi si trova in condizione di incompatibilità). I richiami inizieranno dal 25 gennaio, esattamente dopo 3 settimana dalla prima dose.