Alfieri: “Bene la fiducia al Governo, ora si apre una fase politica nuova”

«Il Governo ha ottenuto la fiducia anche al Senato con 156 voti a favore, 16 astenuti e 140 contrari. Un buon risultato per la maggioranza, un forte stimolo ad aprire la nuova fase a cui dobbiamo lavorare da domani». Lo dichiara a pochissimi minuti dalla chiusura delle votazioni a Palazzo Madama il senatore varesino del Partito Democratico, Alessandro Alfieri.

«I processi politici hanno bisogno di un orizzonte più lungo per arrivare a maturazione. Dobbiamo consolidare la base parlamentare a sostegno del Governo e aumentarne la coesione. Il tempo serve per alcuni nostri ex compagni di strada che hanno vissuto con estremo disagio le scelte di Renzi e serve per la costruzione del polo europeista delineata oggi dal Presidente del Consiglio. Allo stesso tempo – continua Alfieri – chiederemo a Conte di andare oltre l’elenco delle cose fatte e degli auspici, partendo da un nuovo patto di legislatura, in cui siano pienamente riconoscibili le battaglie del PD per risollevare il Paese e disegnare l’Italia del futuro, e dal Recovery Plan, che da settimana prossima inizia il percorso in parlamento. In questo contesto, accanto al profilo della responsabilità, il Partito Democratico deve affiancare quello sui contenuti».

Il senatore varesino spiega: «Domani pomeriggio intanto al Senato discuteremo il decreto sullo scostamento. Trentadue miliardi per finanziare nuovi ristori per le categorie colpite dalle misure più restrittive e il prolungamento della cassa integrazione per i lavoratori. Vedremo come si comporteranno Italia Viva e i partiti di opposizione. Si apre uno spazio per fare politica nell’interesse dell’Italia e del futuro: i prossimi giorni richiederanno saggezza e lungimiranza. Su questo saremo giudicati».