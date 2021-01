Amazon investe 230 milioni in Italia per oltre mille nuovi posti di lavoro

Amazon continua ad investire in Italia. Nel 2020 la società di Jeff Bezos ha creato oltre 2.600 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato nelle sue 40 sedi in Italia, per un totale di oltre 9.500 dipendenti.

Queste assunzioni includono opportunità di carriera per persone con ogni tipo di profilo, istruzione, livello di esperienza e aspirazioni lavorative: ingegneri, sviluppatori di software, esperti di cloud, lavoratori di rientro nel mercato del lavoro giovani alla prima esperienza nei centri logistici, con un salario di ingresso di 1.550 euro lordi comprensivi di benefit. «Offriamo opportunità di carriera e crescita professionale, miglioramento della propria istruzione, inclusi programmi innovativi come Career Choice, che anticipa il 95% del costo delle rette e dei libri di testo per i corsi professionali scelti dai dipendenti, e programmi di congedo parentale all’avanguardia nel settore» fanno sapere dal quartier generale. (Per conoscere le opportunità di lavoro su Amazon, visita www.amazon.jobs/it)

Il “Piano Italia” di Amazon accelera nel 2021 con l’apertura di due nuovi siti logistici: un investimento di 230 milioni di euro, che genererà 1.100 nuove opportunità a tempo indeterminato in tre anni.

Amazon ha investito nel mondo più di 800 milioni di dollari in misure di sicurezza anti Covid-19 nell’ultimo anno, adattando processi e strutture per permettere ai dipendenti di lavorare in sicurezza. Solo in Italia sono stati acquistati 230 milioni di unità di disinfettante per mani, 12 milioni di paia di guanti, 9 milioni di mascherine, visiere protettive e altre protezioni per naso e bocca, e 35 milioni di unità di salviette disinfettanti.

Il commento di Mariangela Marseglia (nella foto), vp country manager Amazon.it e Amazon.es: «Amazon è un potente motore di crescita per l’economia italiana. Attraverso l’innovazione, gli investimenti e la creazione di posti di lavoro, stiamo contribuendo a trasformare il potenziale economico delle comunità urbane e rurali in tutta Italia. Abbiamo investito molto nell’economia italiana e nelle sue persone, impiegando direttamente quasi diecimila risorse di talento che ricevono fin dal primo giorno una retribuzione competitiva e benefit, e creando, secondo studi indipendenti, 120.000 posti di lavoro aggiuntivi attraverso effetti indiretti. I nostri crescenti investimenti nel “Piano Italia” serviranno a costruire l’infrastruttura digitale e fisica per fornire prodotti e servizi a milioni di clienti italiani e ad aiutare lo sviluppo digitale di oltre 14.000 piccole e medie imprese italiane. Li consideriamo una risorsa per accelerare la trasformazione digitale del Paese e sostenere l’economia italiana nella fase di ripresa».