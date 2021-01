Anche dal Varesotto fanno il tifo per Toni che sogna di curare il suo male in America

Toni Amurige vuole vivere, e per farlo deve lottare contro un mostro che si chiama “liposarcoma mixoide al retroperitoneo“, rarissima forma di cancro che interessa l’addome e che nel caso di questo 34enne siciliano può essere curata con successo solo grazie ad una speciale terapia statunitense che costa però 200 mila euro.

Una storia che purtroppo fa il paio anche con altre molto vicine alla provincia di Varese, come quella di Deborah Iori di Sangiano che proprio in questi giorni è riuscita a volare a Dallas dove curano una forma rarissima di malattia genetica che affligge in tutto 30 persone al giorno.

Ma anche la storia di Toni ha dei collegamenti con la provincia di Varese dal momento che parte dei parenti vive a Taino: uno di loro insegna alle medie di Sesto Calende e una cugina è maestra a Malnate: anche dal Varesotto fanno il tifo per lui e chiedono una mano a diffondere i canali per aiutare questo giovane guerriero, una storia che ha profondamente colpito anche il calciatore Pippo Inzaghi che su Instagram si è speso per questa battaglia con una “storia“ su questo caso.

La campagna sta andando bene perché sono già stati raccolti 118 mila euro, ma manca ancora un passo per «garantire le cure necessarie a Toni che possano dargli una prospettiva di vita dignitosa, piena di nuove speranze, sogni e progetti», scrive la fidanzata Simona sulla piattaforma gofundme dove è possibile donare.