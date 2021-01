Anche a Gallarate si può firmare per “Anagrafe antifascista”

Anche a Gallarate è attiva la raccolta di firme a sostegno della proposta di “Anagrafe antifascista”: una iniziativa lanciata il 20 ottobre 2020 dal sindaco di Sant’Anna di Stazzema, Comune martire della Resistenza e che integra una proposta di Legge di iniziativa popolare.

La raccolta firme è attiva in tutta Italia ed è stata promossa dal Maurizio Verona, il sindaco di Stazzema, il Comune in provincia di Lucca che nel 1944 fu teatro del massacro di Sant’Anna di Stazzema, il paesino dove i nazisti (guidati da fascisti locali) fecero 560 morti civili.

La proposta di Legge d’iniziativa popolare è dedicata a “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti al fascismo e al nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”.

“Perché una Anagrafe antifascista nel 2018? Perché sta succedendo qualcosa di preoccupante. Si riaffacciano simboli, parole, atteggiamenti, gesti ed ideologie che dovrebbero appartenere al passato. Non solo. Si fanno largo sentimenti generalizzati di sfiducia, insofferenza, rabbia, che si traducono in atteggiamenti e azioni di intolleranza, discriminazione, violenza verbale. In rete e sui social media, sulle testate giornalistiche, nelle dichiarazioni politiche come nei bar e nelle strade. Principi che credevamo forti e stabili e che ci sembrano in pericolo. Sottoscrivere la Carta ed aderire all’Anagrafe significa prendersi un impegno per la democrazia e a sostegno dei valori della nostra costituzione”.

La proposta è stata depositata anche settimana scorsa al Comune di Gallarate, all’Ufficio Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale.

Per firmare bisogna prendere appuntamento presso gli uffici dal sito del Comune, seguendo servizi online-prenotazione sportelli. Il sito dell’iniziativa spiega che “i moduli compilati e completi di autenticazione delle firme e certificazione elettorale dovranno essere spediti o consegnati entro il 31/03/2021″.