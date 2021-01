Anche a Malnate la raccolta firme “Contro la propaganda fascista e nazista”

Anche a Malnate parte la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare, promossa anche da Anpi, “contro la propaganda fascista a nazista”.

La proposta arriva dalla frazione di Sant’Anna di Stazzema, dove è avvenuto uno dei più atroci degli eccidi nazi-fascisti della storia. Il 19 ottobre 2020 il Comitato Promotore presieduto dal Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, ha depositato la proposta in Cassazione.

«Occorre ribadire e gridare il nostro “no” al fascismo – si legge nel testo del Comune di Malnate -, che purtroppo esiste ancora in moltissime manifestazioni della vita sociale: dagli stadi alle piazze, dai simboli ai busti, passando ovviamente per i social e per la politica. Il fascismo è un crimine, non un’idea».

Affinché la proposta arrivi al Parlamento occorrono 50 mila firme. Tra i primi sottoscrittori ci sono i nipoti di due figure simbolo della Resistenza: Silvia Calamandrei, nipote di Piero e Ferruccio Parri, nipote dell’omonimo e straordinario primo Presidente del Consiglio dell’Italia, Liberata dal nazismo.

Tra i promotori c’è il circolo Malnatese del Partito Democratico. Il segretario cittadino Matteo Rodighiero spiega: «Ogni giorno vediamo comportamenti che inneggiano a quel periodo buio della nostra storia e ogni giorno assistiamo ad altrettanti personaggi, anche politici, che non prendono una posizione di condanna verso tutto ciò. Come sostiene Liliana Segre, “l’indifferenza è complice”. Dobbiamo uscire dall’ombra e con fermezza condannare questi comportamenti. Inoltre dobbiamo

farci promotori di quegli ideali antifascisti su cui si basa la nostra Costituzione. Lo dobbiamo fare per noi, per i nostri figli e per tutti coloro che hanno combattuto e che hanno perso la vita».

La procedura prevede la firma in presenza all’ufficio Anagrafe del comune dove si è iscritti alle liste elettorali. Per il Comune di Malnate è necessaria la prenotazione chiamando lo 0332-275241