Anche a Mercallo arriva la raccolta firme contro la propaganda fascista e nazista

Anche a Mercallo si potrà sostenere con la propria firma l’iniziativa lanciata da Anagrafe nazionale antifascista contro la diffusione di messaggi e oggetti inneggianti al fascismo.

Obiettivo della raccolta firme è fare pressione per l’approvazione di una legge di iniziativa popolare, che – come riportato dai promotori – preveda: «Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti».

A proporre la raccolta firme in tutta Italia è stata la frazione di Sant’Anna di Stazzema (in provincia di Lucca): luogo in cui il 12 agosto 1944 si verificò un eccidio da parte delle truppe tedesche e austriache in un tentativo efferato di distruggere l’intero paese e recidere così i collegamenti tra civili e partigiani. A Mercallo l’iniziativa è arrivata invece grazie alla consigliera Maura Marcato insieme agli altri due consiglieri del gruppo di minoranza Civica Mercallo Angelo Maraschiello e Cristina Vicelli.

I moduli alla raccolta firme si trovano in Comune e si potranno compilare a partire da giovedì 28 gennaio. C’è tempo fino al 31 marzo per partecipare alla raccolta firme, dopodiché tutti i moduli firmati dovranno essere raccolti e inviati.