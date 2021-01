“Appuntamento” per la rissa a Gallarate, dispersi dalla Polizia Locale

«Sono comparsi all’improvviso, ci siamo chiusi dentro»: così un commerciante di Corso Italia racconta l’impressione suscitata dall’improvviso, rumoroso assembramento di ragazzi giovanissimi nel centro di Gallarate.

È successo intorno alle 16.30 e sul posto, chiamati dai commercianti, sono intervenuti per primi gli agenti della Polizia Locale, con tre automezzi.

Molti commercianti e passanti hanno avuto l’impressione che i ragazzi arrivassero, a gruppi, dalle vie circostanti, quasi avessero un appuntamento fissato. Si tratterebbe di una “chiamata” per una rissa tra gruppi provenienti dalle località dei dintorni.

All’arrivo della Polizia Locale e della Polizia di Stato i ragazzini si sono poi dispersi nei dintorni, in piazza e per le vie, alcuni correndo, altri a piedi per non dare nell’occhio.

Alcune persone hanno parlato subito anche di qualche ragazzo che si è presentato con catene e copricapi per celare il volto. «C’erano ragazzi armati di bottiglie, catene e bastoni: si inseguivano tra loro, si insultavano» ci racconta una persona che stava transitando in zona. «Ho visto un ragazzino colpito da una bottigliata in testa. Noi ci siamo barricati in un negozio, abbiamo tenuto la porta bloccata».

Risulta un intervento del 118 in via Mercanti, per un ragazzino di 14 anni (ferito non in modo grave). Le testimonianze dicono che i ragazzi erano giovanissimi, tra gli anni delle medie e i 18 anni.

(articolo aggiornato alle ore 17.25 di venerdì 7 gennaio 2020)