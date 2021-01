Aprire o lavorare per un centro assistenza: nuove possibilità del mercato

Un momento particolare questo che stiamo attraversando, nel quale in molti hanno perduto il proprio lavoro ed hanno esigenze di riqualificarsi per trovare nuova collocazione. Ci sono settori che, da questo punto di vista, risultano essere più floridi di altri, in linea con le tendenze del mercato.

Uno di questi è il comparto dei centri assistenza: si parla di un settore vasto e variegato che comprende al suo interno tantissime declinazioni differenti che vanno, ad esempio, dalla riparazione di prodotti di grandi marchi, che siano elettrodomestici, smartphone o altro; e proseguono poi con tutto il mondo delle automobili, delle caldaie, dei condizionatori, degli orologi.

In alcuni di questi casi si va a parlare di strumenti che sono diventati ormai di uso quotidiano: si pensi a tutto quello che ruota intorno al mondo della tecnologia, un macrocosmo che è letteralmente esploso negli ultimi anni (e che con il Covid è cresciuto ulteriormente).

Un mondo vasto dove trovare opportunità

Per comprendere quanto vasto è questo settore, riferito all’assistenza, si può dare un’occhiata al sito www.centriassistenza.org; tante aree diversificate e vari ambiti di lavoro riferita a singoli settori del mondo dell’assistenza. Il tutto per garantire una marea di opportunità a chi voglia entrare in questo campo.

E lavorare oggi in un centro assistenza è un qualcosa che può avere una duplice interpretazione, in quanto può essere tanto un’occupazione subordinata quanto un lavoro da portare avanti in totale autonomia, andando ad aprire in prima persona un centro. D’altra parte il mercato relativo ai beni materiali cresce su ritmi esponenziali, ogni anno vengono immessi nuovi prodotti e generati bisogni differenti: intercettare queste nuove tendenze ed inserirsi nel discorso dell’assistenza tecnica per quegli stessi strumenti può essere un discorso interessante.

Lavoro ma anche orientamento professionale

Un modo di riqualificarsi e di apprendere una professione per chi abbia perso il proprio lavoro; ma anche un’idea valida per orientare studenti su istituti professionali al fine di aprire o lavorare per un centro assistenza, nel futuro immediato.

D’altra parte si parla spesso di quanto sia importante orientare gli studenti già durante il loro percorso formativo così da passar loro competenze tecniche reali, non solo teoriche, da poter spendere immediatamente sul mercato del lavoro.

Tutto questo trova una concreta attuazione in un campo sterminato come quello della assistenza tecnica professionale visto che, nel panorama lavorativo attuale, quello dei servizi al pubblico continua ad essere uno dei settori a prova di crisi, uno di quelli per i quali le richieste da parte dei consumatori non mancano mai.

Quali sono i settori più floridi e quelli in crisi?

Detto ciò, non tutto il settore viaggia agli stessi livelli: assistenza e installazione caldaie mantengono un buon trend anche grazie a detrazioni fiscali ed alle nuove tecnologie introdotte come le caldaie a condensazione; settore decisamente in crescita negli ultimi anni è poi quello della climatizzazione. Assistenza e riparazione auto, moto e prodotti per la cura del verde si mantengono sostanzialmente stabili.

Più in difficoltà nell’ordine: riparazione grandi elettrodomestici, pc e smartphone, piccoli elettrodomestici, e riparazione tv. Il fatto che questi settori scontino una riduzione di mercato non significa che siano attività sulle quali non puntare, ma soltanto che necessitano di essere integrate con vendite di servizi e prodotti affini che seguono le evoluzioni del mercato.

Qualche esempio: ricarica gas refrigerante frigo e climatizzatori, sostituzione batterie ricaricabili, recupero dati, installazione antifurti, duplicazione telecomandi, vendita cialde caffè, vendita filtri per erogatori acqua casalinghi e filtri per climatizzatori, aspirapolvere.

Questi sono solo alcuni esempi, il mercato è molto vasto e sempre in evoluzione. L’importante è saperlo integrare nella propria attività di assistenza in modo da generare reddito.