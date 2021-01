Arriva la capolista Gozzano: Varese, cuore e carattere perché non sia una missione impossibile

Con la sconfitta di Castellanza il Varese si è ritrovato ultimo in classifica da solo, ancora fermo a 5 punti. La prossima gara (domenica 17 gennaio ore 14.30 al “Franco Ossola”) per i biancorossi sarà quindi un testacoda contro il Gozzano, che si è preso la vetta della classifica a suon di gol e risultati, in serie positiva da sette giornate e capace di imporsi con un potente 4-1 sul PDHAE una settimana fa.

Le premesse non sono le migliori per i ragazzi di mister Ezio Rossi, alle prese con la depressione della sconfitta maturata all’ultimo momento contro la Castellanzese, e con una ricostruzione profonda della squadra. Questa settimana hanno salutato altri due giocatori: Salvatore Lillo e Roberto Guitto, pedine che a inizio stagione dovevano formare l’ossatura della squadra.

Spiega la situazione lo stesso allenatore: «Siamo una squadra in ristrutturazione, abbiamo fatto delle demolizioni e ora dobbiamo mettere a posto le cose. Purtroppo piove sul bagnato: abbiamo avuto dei problemi fisici e saremo contati. La società si sta muovendo per fare qualcosa sul mercato, un attaccante e un difensore, ma essere ultimi in classifica non ci aiuta. Dobbiamo comunque aver fiducia in noi stessi e affrontare in modo migliore il Gozzano».

«A livello mentale la sconfitta di domenica è molto pesante – spiega mister Rossi -, la fatica anche fisica ti assale e la squadra deve recuperare energie. Dobbiamo essere pronti a questa prossima sfida che guardando i numeri sembra impossibile. Considero il Gozzano la migliore squadra vista finora: gioca con un 3-5-2, come idea è una squadra che accompagna con tanti uomini e hanno due attaccanti (Sylla e Allegretti, ndr) che per loro parlano i numeri. Il bello del calcio però è che nulla è scontato e noi dobbiamo fare di tutto perché tutto diventi possibile. Noi andremo in campo a vender cara la pelle. La squadra credo abbia dimostrato di tenere alla maglia, anche in allenamento si comporta molto bene, ma ora servono i risultati».

Riguardo alla formazione, l’allenatore biancorosso ha dato qualche indicazione: «In porta andrà Lassi, non c’è alternativa. In difesa non ci sarà Negri e Giugno si è allenato troppo poco con noi per essere titolare. A centrocampo mancheranno Scampini e Disabato e Baek ha avuto un risentimento muscolare, così saremo contati. Se Capelli partirà da centrocampista, davanti avrò soluzioni obbligate».

I presupposti non sono quindi i migliori per un Varese che però non ha più tempo per fare calcoli e non può permettersi di guardare in faccia a nessuno. Davanti ai biancorossi ci saranno tre partite in una settimana (dopo Gozzano, trasferta in infrasettimanale a Borgosesia e poi ancora a Masnago contro il Saluzzo) da sfruttare per provare a dare la svolta al campionato.

